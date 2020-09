Kerber al na de eerste ronde naar huis

Vondrouso­va kan stunt van vorig jaar niet herhalen

18:09 Marketa Vondrousova heeft haar stunt van vorig jaar in Parijs niet kunnen herhalen. De 21-jarige Tsjechische, die vorig jaar de finale van Roland Garros verloor van de Australische Ashleigh Barty, sneuvelde in de eerste ronde. Vondrousova, als vijftiende geplaatst, verloor in twee sets van de Poolse Iga Swiatek: 6-1 6-2.