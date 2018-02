Kerber treft Svitolina na winst op Pliskova

handbal Eerste doel bereikt voor Borhave: 'Nu nog een rol van betekenis spelen'

22 februari BORNE - Een draak van een wedstrijd spelen en je toch plaatsen voor de kampioenspoule in de eredivisie. Het overkwam de handbalsters van Borhave afgelopen zaterdag. En dus is het eerste doel van dit seizoen bereikt. „De kans dat we kampioen worden is vrij klein. We hebben weinig te verliezen."