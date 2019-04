Kerber valt ziek weg bij Duitsland voor Fed Cup

,,De dokter heeft me een aantal dagen rust voorgeschreven’', meldde Kerber via de Duitse tennisbond.



Duitsland speelt in Riga tegen Letland voor een plek in de wereldgroep. Julia Görges, nummer 17 op de wereldranglijst, is door het ontbreken van Kerber gepromoveerd tot kopvrouw. Bij Letland is de beste vrouw afwezig. Anastasia Sevastova, de nummer 13 van de wereld, heeft een rugblessure. Jelena Ostapenko, oud-winnares van Roland Garros, voert het Letse vrouwenteam aan.