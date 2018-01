Kerber verslaat Venus Williams in voorbereiding op Australian Open

De als tweede geplaatste Amerikaanse viel na een sterke eerste set ver terug. Na 1 uur en 53 minuten was de partij voorbij. Het duel in Sydney begon met de nodige vertraging door het slechte weer. Kerber treft in de kwartfinale de Slowaakse Dominika Cibulkova.

Kiki Bertens speelt in de (Nederlandse) nacht van dinsdag op woensdag in de tweede ronde tegen de Spaanse Garbiñe Muguruza, de nummer één van de plaatsingslijst. Het toernooi in Sydney geldt als laatste voorbereiding voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat maandag in Melbourne begint. Kerber won daar de titel in 2016, Serena Williams zegevierde in 2017. De titelverdedigster ontbreekt dit jaar, omdat ze fysiek nog niet helemaal de oude is na de geboorte van haar kindje begin september.