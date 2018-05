Kerber voor het eerst in jaren naar tweede ronde Parijs

Kerber is na Andrea Petkovic en Julia Görges de derde Duitse speelster die op Roland Garros de eerste ronde overleefde. Behalve Barthel werden ook Carina Witthöft, Laura Siegemund en Tatjana Maria uitgeschakeld.



De beste prestatie van de dertigjarige Kerber bij het grandslamtoernooi in Parijs was het bereiken van de kwartfinales. Dat deed de huidige nummer twaalf van de wereld in 2012. Kerber schreef in 2016 de Australian Open en de US Open op haar naam.