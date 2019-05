Kerber zonder ritme naar Roland Garros

Wormuth: ‘Als spelers niet met druk om kunnen gaan, kunnen ze beter taxichauf­feur worden’

8:56 ALMELO - Hij is woedend en geïrriteerd. Heracles-trainer Frank Wormuth kan er na de 5-4 nederlaag tegen Excelsior niet over uit dat zijn ploeg zo slecht voor de dag kwam. In eigen huis nog wel. „De spelers en ik moeten de fans geld teruggeven.”