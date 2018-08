Kerkhove blijft in de race om US Open-ticket

Kerkhove (26) is de nummer 227 van de wereld, 39 plekken lager dan haar opponente. Daar was in de eerste set helemaal niets van te zien. Zonder gameverlies zat de Nederlandse na een klein halfuur alweer op haar klapstoeltje. In de tweede set bood Jang meer tegenstand, maar Kerkhove bleef de sterkste.



Kerkhove mocht vorig jaar in New York al eens aan het grote werk ruiken. Toen werd ze bij haar grandslamdebuut in de eerste ronde uitgeschakeld. In de tweede ronde wacht nu de Russin Sofya Zhuk, 142ste van de wereld.



Bibiane Schoofs, Scott Griekspoor en Thiemo de Bakker komen vandaag ook in actie in het kwalificatietoernooi. Tallon Griekspoor en Arantxa Rus komen morgen de baan op. Alleen Kiki Bertens en Robin Haase zijn namens Nederland verzekerd van deelname aan het hoofdtoernooi.