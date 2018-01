Kerkhove en Schoofs stranden in derde ronde kwalificatie Australian Open

Blog Echt waar: voetballers en journalisten zijn net mensen

13 januari Aan de Spaanse zuidkust gaat het deze week veel over de omgang tussen voetbalclubs en de meegereisde pers. Dat is niet zo raar, want we klitten hier in de winterstop tijdelijk allemaal samen. Ons kent ons. Er zitten positieve verhalen tussen, maar veelal is er ook de verbazing over de houding van sommige Nederlandse clubs.