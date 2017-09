Kerkhove mist hoofdtoernooi in Tokio

DSVD komt prima uit de startblokken

8:51 Deurningen - Gedurende de eerste tien minuten was het in Deurningen nog even wat wennen aan de kant van DSVD, maar daarna was de thuisploeg in de openingswedstrijd helemaal los. Op basis van een offensieve dekking, waarbij ZAP geen enkele kans kreeg om in het ritme te komen, had het team van Jildou Dijkstra en Olga ten Hove voortdurend het initiatief.