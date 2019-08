Kerkhove schrijft zonder setverlies toernooi in Woking op haar naam

Primeur voor ontketende Verstappen in Hongarije: eerste pole position ooit

16:29 Max Verstappen heeft er even op moeten wachten, maar bij zijn 93ste grand prix start hij morgen dan toch echt voor de eerste keer vanaf pole position. In een ragfijne ronde (1.14,572) op de Hungaroring was hij vanmiddag sneller dan de beide Mercedessen en de rest van het veld. ‘Dit voelt heel erg goed’, schreeuwde Verstappen het uit over de boordradio.