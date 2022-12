Kerstmis bij Cristiano Ronaldo: CR7 krijgt nieuwe Rolls-Royce van vrouwlief Georgina

Rafael Nadal vol vertrouwen dat hij titel kan verdedigen in Melbourne: ‘Maar heb nog wel even nodig’

Rafael Nadal is van plan om op sterkte zijn titel te verdedigen op de Australian Open in Melbourne, al is hij nog niet op topniveau. De 36-jarige Spanjaard is weer in training na een jaar waarin hij door blessures werd geplaagd, maar de titels pakte op de grandslamtoernooien in Melbourne en Parijs.

23 december