Kersvers Almeloër Julian Veldman kan in Oss de wereldtitel zijspancross veroveren

Hij wordt genoemd als de Max Verstappen én de Jeffrey Herlings van de zijspancross. Zo goed is Julian Veldman. Dat laat hij dit seizoen zien in het wereldkampioenschap, dat vanwege coronamaatregelen is teruggebracht tot vier wedstrijdweekeinden. In het nieuwe format worden per grand prix drie races verreden in plaats van de gebruikelijke twee. Met alleen nog de cross in Oss te gaan, voert Veldman het internationale deelnemersveld aan. En dat in zijn nog maar twee jaar als GP-coureur.