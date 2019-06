Kersvers duo Van Gerwen-Wattimena zet Spanje eenvoudig opzij

Het zou ongetwijfeld even wennen zijn geweest voor Van Gerwen, die sinds de editie van 2013 ieder jaar Raymond van Barneveld aan zijn zijde had. Samen wonnen ze het toernooi in totaal drie keer, waaronder de twee voorgaande edities. Van Barneveld is het laatste jaar echter fors gezakt op de wereldranglijst, waardoor Wattimena nu in aanmerking kwam voor een plek in het team.



De nummer 23 van de wereld bewees in de eerste leg tegen Spanje meteen zijn waarde met een knappe 108-finish voor de break. Het verzet leek meteen gebroken. Na onder meer twee scores van 180 werd de break namelijk verzilverd, waarna Wattimena via tops ook de volgende leg voor de neus van de Spanjaarden wegkaapte. Cristo Reyes & Toni Alcinas kregen zelfs geen leg meer: 5-0.