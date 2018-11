Keuvelen met Gasly, nu kan het nog heel relaxt

Door Arjan Schouten



Donderdagmiddag een interview gehad met Pierre Gasly, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen vanaf komend seizoen. Het eindresultaat leest u vandaag in onze krant en op de website. Daarin zegt de Fransman dat hij weliswaar een goede vriend is van Verstappen, maar dat dit niet betekent dat de twee volgend jaar niet gaan vechten op de baan. En hij praat over zijn doel: wereldkampioen worden. Maar wat we vanwege ruimte natuurlijk niet kwijt konden, is hoe dat interview verliep in Brazilië. Relaxt, vooral dat bleef me bij, als Nederlandse journalist die de laatste jaren gewend is geraakt aan de gehaaste, elke seconde vol geplande Red Bull Racing-agenda’s.



Dat eerste jaar bij Toro Rosso was het allemaal veel gemakkelijker met Verstappen, vertellen collega’s die ook in 2015 al over Formule 1 schreven me geregeld. Ik nam dat voor kennisgeving aan, pas ingestroomd in 2016, toen Verstappen al bij het vlaggenschip van Red Bull zat. Daar gaat het er aan toe zoals je in het voetbal ook gewend bent bij topclubs en in het wielrennen met de absolute toprenners. Een op een-interviews weken van tevoren aanvragen. En tien minuten zijn er altijd tien. Of negen, maar nooit elf.



Niets mis mee, dit is een grote mensenwereld en daarin spelen de media van de dode bomen nu eenmaal een marginale rol. Je moet je plaats kennen. Maar het kan dus ook anders, leerde ik donderdag.



