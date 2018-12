Kevin Pauwels wint na bijna drie jaar weer eens een veldrit

Jens Adams eindigde ver achter de oppermachtige 34-jarige Pauwels op de tweede plek, voor Eli Iserbyt. Corné van Kessel, die vorig jaar won in Hasselt, eindigde nu als zesde. David van der Poel werd zevende.



Naast van der Poel stonden meer toppers niet aan de start in België. Zo was Laurens Sweeck, die de eerste wedstrijd in de Soudal Classics had gewonnen, niet van de partij. Ook wereldkampioen Wout van Aert en Toon Aerts sloegen de GP van Hasselt over.