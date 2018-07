Key verlaat Toro Rosso en wordt technisch directeur bij McLaren

De komst van Key is de volgende wijziging in de top van McLaren, waar Eric Boullier eerder deze maand als racedirecteur moest vertrekken. Gil de Ferran, een oud-winnaar van de Indy 500, werd aangesteld als sportdirecteur en Andrea Stella als performance directeur. De wijzigingen zijn een gevolg van de tegenvallende prestaties van het team in het WK. McLaren, met Fernando Alonso en Stoffel Vandoorne, staat in de strijd om de constructeurstitel slechts zevende.

McLaren won in 2012 voor het laatst een race in de Formule 1.