Kickstart Serena Williams in Auckland

Williams speelde haar eerste wedstrijd na de verloren finale van de US Open in september tegen de Canadese Bianca Andreescu. De 38-jarige Amerikaanse bleef daardoor op 23 grandslamzeges staan in haar carrière. Ze had in Auckland weinig te duchten van de tien jaar jongere Giorgi, de nummer 99 van de wereld. Williams sloeg acht aces, leverde geen van haar servicebeurten in en brak de Italiaanse drie keer.



,,Leuk om weer terug te zijn. En goed om te weten dat er nog wat kracht zit in mijn armen en benen", zei Williams na de partij.