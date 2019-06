Kijk hier live mee naar de huldiging van Liverpool in eigen stad

Video Neymar slaat terug na beschuldi­ging van verkrach­ting: ‘Slachtof­fer van afpersing’

19:18 De Braziliaanse sterspeler Neymar heeft in een zeven minuten durende video op Instagram ontkend dat hij vorige maand in Parijs een vrouw heeft verkracht. Een Braziliaanse vrouw van wie de identiteit niet is bekendgemaakt, heeft daarvan vrijdag aangifte gedaan bij de politie in São Paulo. Volgens Braziliaanse media gaat het om een 26-jarige vrouw.