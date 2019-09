Kijkje onder de motorkap: Roglic en Kruijswijk geven inzage in data

Door Thijs Zonneveld



Na een paar dagen Vuelta wist hij genoeg. Zijn benen deden wat ze moesten doen, de cijfers op zijn metertjes waren wat ze moesten zijn. De opmerking tegen zijn soigneur was verpakt als een vraag, maar dat was het niet. Eigenlijk stelde Primoz Roglic (29) simpelweg iets vast. ,,I can win here, eh?’’