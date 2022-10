Kiki Bertens (31) biedt Martina Hingis (42) uur lang goed tegenstand bij rentree na veertien maanden

Kiki Bertens heeft bij haar rentree op de tennisbaan met 7-6, 6-2 verloren van Martina Hingis. De 42-jarige Zwitserse rekende in anderhalf uur af met Bertens (31), die op de Olympische Spelen in Tokio in augustus vorig jaar haar laatste wedstrijd speelde.

Bertens werd op 5 april dit jaar moeder van haar zoon Mats, maar de afgelopen maanden begon het toch weer te kriebelen om te gaan tennissen. Bertens maakte haar ‘comeback’ op de Luxemburg Ladies Tennis Masters, waar ze voor een spannende en vermakelijke eerste set zorgde. Na een uur spelen trok Hingis uiteindelijk aan het langste eind in de tiebreak. In de tweede set won Hingis vervolgens met 6-2 van Bertens, die vooraf al had aangegeven dat ‘het bewegen en het conditionele een groter probleem is dan de bal slaan’.

De afspraak om mee te doen aan het invitatietoernooi in Luxemburg maakte ze al in maart. ,,Ik was hoogzwanger en dacht: hoe ga ik ooit weer fit worden? Dit was een mooie stok achter de deur. En het is natuurlijk leuk om gevraagd te worden. Maar ik heb wel heel erg getwijfeld.”

Hingis was na afloop complimenteus richting Bertens. ,,Ja, dit was zeker een topwedstrijd. Aan wie dat lag? Aan Kiki. We kwamen allebei veel naar het net toe en ik denk dat het daarom een leuke partij was voor het publiek, maar ook voor ons allebei.”

Volledig scherm Kiki Bertens en Martina Hingis liepen gisteren nog samen een rondje door Luxemburg. © Priv�foto