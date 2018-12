Kiki Bertens en de zege van zen zijn

Door Rik Spekenbrink



Terwijl Nederland aan de garnalencocktails zat, vloog Kiki Bertens deze week naar de andere kant van de wereld. In Australië gaat ze haar tennisjaar vanaf morgen voor het eerst als top 10-speelster beginnen. Haar vakantie was als altijd kort. Toch was er een groot verschil met vorig jaar. Destijds werd ze op haar zonnebedje omringd door grote dilemma’s, nu was er slechts één vraag, van vriend Remko: wil je met me trouwen? Graag, antwoordde ze. Het was het perfecte sluitstuk van haar glansrijke 2018. Succes in de sport, geluk in de liefde, balans in het leven.



Wie afgelopen tijd contact zocht met Bertens, was aangewezen op de ouderwetse sms. De tennisster is zo’n beetje de enige westerling zonder Whatsapp. Vlak voor Roland Garros verwijderde ze het chatprogramma van haar telefoon. Na elke partij bleven de berichtjes binnenstromen. ,,En ik voel me verplicht iedereen te antwoorden, wel zo netjes.” De ‘appduim’ was nog tot daar aan toe, de sociale druk en afleiding die het medium met zich meebrachten, kon Bertens missen als kiespijn. Dus: weg ermee. ,,Lekker oldskool”, zegt ze met de nodige zelfspot.