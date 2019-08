Kiki Bertens hoort álles op de baan

Kelderman: In mijn kop wil ik heel graag, maar vaak zegt het lichaam: ‘ho, stop!’

13:18 2019 is een roerig jaar voor Wilco Kelderman (28). Hij werd vader, verhuisde naar zijn eerste koophuis, maar op de fiets is er vooral tegenslag. In deze Vuelta hoopt de Sunweb-kopman zijn seizoen ‘te redden’. ,,Maar de tijd vliegt voorbij.’’