Kiki Bertens ook in tweede duel van 2021 hard onderuit

Ook in haar tweede duel van 2021 is Kiki Bertens op een pijnlijke nederlaag getrakteerd. De nummer 11 van de wereld ging in de tweede ronde van het WTA-toernooi van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten in twee sets over de knie tegen de nummer 125 van de wereld. Tereza Martincova uit Tsjechië was veel te sterk voor de nummer 5 van de plaatsingslijst: 1-6, 4-6.

Met de onberekenbare hardhitter Jelena Ostapenko trof Bertens het vorige week bij haar rentree in Doha niet. Deze week, bij het grote WTA 1000-toernooi in Dubai, mocht ze niet klagen met de loting. Martincova (26) bezet plek 125 op de wereldranglijst. Ze won de afgelopen dagen wel al drie partijen, waarvan twee in het kwalificatietoernooi.

En dat prettige gevoel van een paar overwinningen ontbreekt bij Bertens. Die won vorige week slechts twee games en zoekt logischerwijs nog naar wedstrijdritme. Eind oktober werd ze geopereerd aan haar achillespees.

Bertens speelde een uiterst moeizame eerste set. Bijvoorbeeld bij het serveren was het gebrek aan vertrouwen duidelijk zichtbaar. In de openingsgame noteerde Bertens vier dubbele fouten, waarvan enkele ‘lelijke’. Ze overleefde een paar breakpoints, maar een servicegame later was het wel raak voor Martincova. Want ook in de rally maakte Bertens te veel onnodige fouten. Het voetenwerk, de stand van het lichaam bij het slaan, het zag er allemaal nog wat onwennig uit na al die maanden zonder partijen. Het leidde tot zichtbare frustratie bij Bertens.

Het enige wat ze in het tweede bedrijf kon doen was knokken, in de hoop zo lang mogelijk op de baan te blijven staan. Dat is Bertens wel toevertrouwd. Ze speelde zo nu en dan prima opgebouwde, aanvallende punten. Maar wisselvalligheid bleef troef. Bertens kan ‘normaal’ zonder problemen in de rally gaan ‘hangen’ en dat eindeloos volhouden, nu volgde te snel de afzwaaier.

Na een vroege break voor Martincova leek er nog best wat mogelijk voor Bertens, die iets beter ging spelen. Maar doordrukken lukte niet. Op 5-4 mocht de Tsjechische het uitserveren, en deed dat feilloos.

Bertens komt in Dubai nog in actie in het dubbelspel. Ze speelt dan met Lesley Kerkhove tegen goede vriendin Demi Schuurs. In het enkelspel zal ze zich normaal gesproken richten op het toernooi in Miami, over twee weken.