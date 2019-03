Kiki Bertens stijgt naar beste positie ooit op WTA-ranking

Betrtens had de afgelopen nacht nog kans op plek vijf. Dan had Karolína Plísková echter moeten verliezen van Yulia Putintseva uit Kazachstan. Dat gebeurde niet. Na de zege van 2-6, 6-3, 7-5 blijft de Tsjechische komende week sowieso bóven Bertens. Bertens gaat zich vanaf komende week voorbereiden op het gravelseizoen, haar favoriete periode in het tennisjaar.

Beiden bereikten gisteren de kwartfinales. De Roemeense, die begin dit jaar na de Australian Open de eerste plaats op de mondiale ranking moest afstaan aan Osaka, versloeg de Amerikaanse veterane Venus Williams in twee sets (6-3 6-3). Kvitova won met precies dezelfde cijfers van de Française Caroline Garcia (6-3 6-3). De Tsjechische, die nog nooit op 1 stond, treft in de kwartfinale Ashleigh Barty. De Australische rekende in drie sets af met Kiki Bertens. Halep strijdt met Wang Qiang om een plek bij de laatste vier. De Chinese was te sterk voor landgenote Wang Yafan.

Su-wei Hsieh zorgde opnieuw voor een verrassing. De 33-jarige Taiwanese versloeg Caroline Wozniacki uit Denemarken in drie sets: 6-3 6-7 (0) 6-2. Een ronde eerder had ze al Osaka uit het toernooi geslagen. Hsieh gaat het nu opnemen tegen Anett Kontaveit uit Estland, die haar Canadese opponente Bianca Andreescu in de tweede set zag opgeven met een schouderblessure. De vierde kwartfinale in Miami is een Tsjechisch onderonsje tussen Karolina Pliskova en Marketa Vondrousova.



In het mannentoernooi bereikte Roger Federer zonder problemen de vierde ronde. De 37-jarige Zwitser versloeg Filip Krajinovic uit Servië met 7-5 6-3. De Amerikaan Frances Tiafoe schakelde David Ferrer uit (5-7 6-3 6-3). De 36-jarige Spanjaard is bezig aan zijn afscheidstour, die in mei eindigt op het gravel in Madrid.