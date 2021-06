Kiki Bertens stopt na dit seizoen met tennis: ‘Ik ben meer dan klaar voor het leven hierna’

Aanhoudende pijn, uitblijvende resultaten, maar vooral het groeiende besef hoe mooi het leven kan zijn zonder tennis en het soms loodzware topsportbestaan. Die combinatie maakt dat Kiki Bertens (29), Nederlands beste tennisster ooit, na dit seizoen haar racket opbergt. Ze speelt nog op Wimbledon en in Tokio, daarna is alles onzeker. ,,Ik ben enorm opgelucht.”

Door Rik Spekenbrink



Ze had een zaaltje gereserveerd, een select groepje journalisten uitgenodigd en een handgeschreven briefje in haar hand. De perfectionist in Kiki Bertens wilde bij dit belangrijke besluit geen belangrijke zaken vergeten te vermelden. Met trillende stem, en een lach en een traan, vertelde ze dat het mooi is geweest. Ze stopt met proftennis. Morgen reist ze naar Eastbourne voor het grastoernooi van volgende week, dan een laatste keer Wimbledon, dan naar de Olympische Spelen. En dan? Dat is afhankelijk van hoe haar lijf het de komende weken houdt. Misschien stopt ze na Tokio, misschien speelt ze nog het hardcourtseizoen in de Verenigde Staten.

Dat het hoge woord eruit is, zorgde voor grote opluchting. Op een vraag over het befaamde zwarte gat waar mening topsporter in valt, moest ze net als haar man (en fysieke trainer) Remko de Rijke en haar coach Elise Tamaëla, smakelijk lachen. ,,Ik heb in coronatijd ervaren hoe het leven is zonder elke dag het uiterste van mezelf te vragen. Ik genoot van de rust, mijn lichaam had geen pijn. Ik zal eerlijk zeggen dat ik het ervan heb genomen.”

Quote De persoon die ik nu ben, dank ik aan het tennis Kiki Bertens

Bij de hervatting van de toernooien speelde haar achillespees op, een oude blessure. Ze liet zich in oktober opereren. De arts waarschuwde dat de revalidatie niet mee zou vallen, en kreeg gelijk. Met aanhoudende pijn ging ze in februari weer de baan op voor de eerste toernooien. De resultaten vielen tegen, en de fysieke terugslag was soms enorm. Dan stond ze op en wist ze gelijk: dat wordt weer een dag mank lopen. Zo moest ze zich geheel tegen haar natuur in voor vier toernooien terugtrekken. Na de uitschakeling in de eerste ronde van Roland Garros, twee weken geleden, zei ze het in besloten kring al: ik kap ermee. ,,Maar dat heb ik zo vaak gezegd na een pijnlijke nederlaag.” Ze nam de tijd om het erover te hebben met haar intimi, maar luisterde vooral naar haar eigen gevoel. Dat liet geen sprankje twijfel meer open. Een paar dagen geleden hakte ze de knoop door.

Volledig scherm Bij de laatste editie van Roland Garros wilde het ook niet lukken voor Kiki Bertens. © EPA

,,Tennis heeft me heel veel gebracht”, zei Bertens, die niet begon met een resultaat, maar met haar persoonlijke groei. ,,De persoon die ik nu ben, dank ik aan het tennis. Van een meisje dat bang was om voor vijf mensen publiek te spelen, naar iemand die in volle stadions stond. Ik heb genoten van de tijd, super veel mooie momenten meegemaakt, toernooien gewonnen. Maar het meest trots ben ik op de persoon die ik ben geworden. En ik ben meer dan klaar voor het leven hierna.”

Bertens kende de grootste successen met Raemon Sluiter als coach. Ze won in het enkelspel tien WTA-titels, met als belangrijkste het grote graveltoernooi van Madrid. Ze haalde in 2016 de halve finale op Roland Garros en in 2018 de kwartfinale op Wimbledon. Als nummer 4 van de wereld mag ze zich de beste Nederlandse tennisster ooit noemen. Haar prijzengeld bedraagt meer dan 11,5 miljoen dollar.

Volledig scherm Kiki Bertens na haar grootse zege in 2019 bij het toernooi in Madrid. © REUTERS

,,Mensen die me goed kennen zullen niet verrast zijn over dit besluit”, denkt Bertens, die altijd aangaf niet tot ver na haar dertigste te zullen blijven tennissen. Ze hoopt dat het haar en haar man gegeven is kinderen te krijgen. De twee hebben onlangs de sleutel gekregen van hun nieuwe woning in Zuid-Holland, dicht bij haar roots. ,,En mensen die me minder goed kennen, zullen dit misschien slap vinden. Maar ik moest naar mijn gevoel luisteren.”

Quote Mensen die me goed kennen zullen niet verrast zijn over dit besluit Kiki Bertens

Tamaëla loofde het ‘dappere besluit’. ,,Voor zo’n grote atleet is dit niet gemakkelijk. Ik ben blij dat ze de keuze heeft durven maken en ben vereerd dat ik bij het laatste stukje van haar carrière betrokken mag zijn.”

Wie weet zorgt juist het feit dat deze last van haar schouder is dat ze haar loopbaan in euforie kan afsluiten. Ze gaat in Tokio sowieso spelen in het enkel- en dubbelspel, met haar goede vriendin Demi Schuurs. Wellicht komt daar nog het gemengd dubbel bij. Een medaille zou het verhaal af maken. ,,Het is voor Demi altijd een droom geweest, de Spelen. Voor mij kan het een droomeinde worden.”

Volledig scherm Kiki Bertens (l) samen met haar huidige coach Elise Tamaëla. © videostill