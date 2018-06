Kiki Bertens strandt ook in dubbelspel na thriller

Liveblog FBK Games Nadine Visser derde op 100 meter horden, Menno Vloot uitgescha­keld op polsstok

17:49 HENGELO - Rond de klok van 16.15 uur zijn de FBK Games in Hengelo van start gegaan. Op het atletiekgala komen ondermeer sprinters Dafne Schippers en Churandy Martina in actie. Volg hieronder de ontwikkelingen in het liveblog!