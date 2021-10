Kiki Bertens ziet droom uitkomen: baby op komst

Het was niet dé reden om dit jaar te stoppen met tennis. Maar het speelde zeker wel mee. ‘Ik ben meer dan klaar voor het leven hierna’, sprak Kiki Bertens in juni op een door haar zelf georganiseerde mediabijeenkomst. Ze voelde zich opgelucht toen het hoge woord eruit was. Op de Olympische Spelen in Tokio speelde ze eind juli haar laatste partijen in het enkelspel en met dubbelpartner Demi Schuurs.

Bertens is de beste Nederlandse tennisster ooit. Ze was enige tijd de nummer 4 van de wereld, won tien WTA-toernooien en bereikte op Roland Garros de halve finale en op Wimbledon de kwartfinale. Maar ze kon ook genieten van de tijd dat ze thuis was, bij haar familie.

Sinds vijf jaar is Bertens samen met Remko de Rijke, een bekende uit het tennis en in de laatste fase van haar carrière ook haar fysiotherapeut en assistent-coach. Eind 2019 trouwden de twee. En vanochtend maken beiden op Instagram met een foto op het strand op Instagram bekend in april te hopen vader en moeder te worden.