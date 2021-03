Kiki had ook kunnen zeggen: ‘Strik eromheen, uit met die schijnwerpers’

Samenvatting PSV-Ajax Waarom iedereen bij PSV wel even klaar is met rebelse Ihattaren

8:48 Hoe ver is het gekomen als zelfs je eigen medespelers zeggen: we zijn klaar met je houding en we zijn het beu dat jij constant energie kost en zo weinig teruggeeft? Het is de situatie van Mohamed Ihattaren bij PSV. ,,Het is nu echt aan hemzelf of hij nog voor ons kan spelen.’’