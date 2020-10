‘Kiki is een harde, zij gaat altijd tot het gaatje’

Door Rik Spekenbrink



Errol Esajas heeft altijd bewondering voor Kiki Bertens, de tennisster met wie hij als fysiektrainer jarenlang samenwerkte in zijn sportcentrum vlakbij de Kuip. Woensdag zag hij haar op Roland Garros weer in haar kenmerkende modus: als het niet goed gaat, dan maar lelijk, maar hoe dan ook vechtend tot de laatste snik. ,,Maar toen ik haar na het laatste punt achterover zag vallen op het gravel dacht ik meteen: ‘doe nou niet!’ Ik snap het honderd procent, na zo’n partij laat je je even gaan. Maar er komt op zo’n moment al veel los in je lichaam, de kou van de grond wil je daar eigenlijk niet bij hebben.’’