Kilometervreter Remco Been is voor Indoor Wierden even dichtbij huis

WIERDEN - Voor Remco Been is Indoor Wierden een welkome afwisseling. Het concours, dat hij vorig jaar op zijn naam schreef, speelt zich af in zijn achtertuin.

Ruiters en amazones kunnen gerust kilometervreters genoemd worden. Niet alleen te paard, maar ook met auto en trailer of vrachtwagen worden op jaarbasis heel wat kilometers gemaakt. In de zoektocht naar concoursen, ervaringen en overwinningen doorkruisen liefhebbers van de paardensport het hele land. En sommige ruiters gaan ook over de landsgrens. Zo nam Remco Been vorig jaar deel aan concoursen in onder meer Denemarken, Polen en Frankrijk.

Voor de 29-jarige ruiter is Indoor Wierden een thuiswedstrijd. Been woont namelijk op 500 meter van manege De Vossenbos. Dat hij vorig jaar winnaar werd van de Grote Prijs van Indoor Wierden, was dan ook speciaal. "Ik doe, denk ik, al tien jaar mee in Wierden", vertelt Been. "Als ik de jaarplanning maak, zet ik als eerste een kruis bij Indoor Wierden. Daar wil ik altijd rijden. Dat je dan een keer kunt winnen, is bijzonder."

Topjaar 2016

De eindzege in Wierden was niet de enige overwinning die Been vorig jaar wist te behalen. Voor de Wierdense ruiter gaat 2016 de boeken in als een topjaar op sportief gebied. Zo wist hij ook de Grote Prijs van Tubbergen en die in het Franse Hardelot op zijn naam te schrijven. Zijn goede sportieve prestaties vormden een belangrijke reden om na bijna dertien jaar de stallen van Eric Wiefferink te verlaten en de overstap te maken naar Hank Melse.

"Ik wil proberen om verder te komen in de sport en mij te ontwikkelen", verklaart Been zijn overstap. "Bij Eric heb ik ook goede resultaten behaald, maar ik wil kijken hoe ver ik kan komen in de sport. Ik rijd bijvoorbeeld op Jumping Amsterdam en het zou mooi zijn als je bij zo'n wedstrijd een keer in de prijzen valt. Want als ik meedoe, wil ik ook winnen."

Snel thuis

Een ding staat op voorhand al vast: Been hoeft minder te reizen dan de bijna 700 kilometer die hij twee weken geleden aflegde richting het Deense Herning. "Daar is het ook zeker gezellig met alle Nederlanders, maar in Wierden ken ik iedereen. En verder ben ik na afloop snel thuis en dat is ook wel eens lekker."