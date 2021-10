Kim Clijsters na winst in 2003 en 2005 terug op toernooi van Indian Wells

Clijsters maakte begin 2020 voor de tweede keer een comeback, maar veel kwam ze niet in actie. In oktober vorig jaar onderging ze een knieoperatie, in januari van dit jaar volgde een coronabesmetting. Ze hervatte deze week op het WTA-toernooi van Chicago de competitie, maar verloor wel meteen. De Taiwanese Hsieh Su-Wei was in de eerste ronde te sterk voor de Belgische. Clijsters won Indian Wells in 2003 en 2005.