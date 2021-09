Kim Clijsters onderuit bij rentree

Cam­buur-coach De Jong past voor feestge­druis na beste seizoen­start ooit: ‘Ik ga de heg snoeien’

11:52 Mede dankzij de 0-4 overwinning op Sparta beleeft Cambuur z’n beste eredivisiestart ooit. Twaalf punten uit zeven wedstrijden heeft de Friese club. Met een fraaie notering in het linkerrijtje tot gevolg. ,,Nog een keer of drie, vier winnen in een uitwedstrijd en datzelfde doen in Leeuwarden en we zijn een aardig eind op weg”, stelt trainer Henk de Jong.