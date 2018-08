Kind van de rekening in een vechtscheiding

Video FC Twente pakt punt in Helmond na knotsgekke slotfase

24 augustus HELMOND – FC Twente heeft vrijdagavond met 2-2 gelijkgespeeld in het uitduel bij Helmond Sport. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust was dat heel anders. FC Twente leek te verliezen, maar in een bizarre slotfase redde invaller Jari Oosterwijk een punt.