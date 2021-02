‘King of Melbourne Park’: ‘Het was een achtbaan voor me’

Novak Djokovic noemde de weken in Melbourne, na het veroveren van zijn negende Australian Open-titel, een achtbaan. In aanloop naar het toernooi, waar hij zowel mét als zónder publiek speelde, kreeg hij kritiek van de Australische bevolking en tijdens het toernooi speelde een buikblessure hem parten.

En toch was er op de afsluitende zondag, na twee weken tennis, het vertrouwde beeld: Djokovic die in de Rod Laver Arena de trofee omhoog hield. De nummer 1 van de wereld, die Daniil Medvedev met 7-5 6-2 6-2 kansloos liet, werd aangekondigd als de King of Melbourne Park. ,,Het was de afgelopen weken een rit in een achtbaan, maar ik hou van jullie. Ik heb gemengde gevoelens overgehouden aan de afgelopen maand, maar het was een succesvol toernooi en de organisatie heeft geweldig werk geleverd. Het was niet makkelijk en uitdagend op meerdere niveaus”, aldus Djokovic. ,,Ik wil deze baan bedanken, de Rod Laver Arena. Ik hou ieder jaar iets meer van deze baan.”

Medvedev gaf aan dat het niet zijn ‘beste dag’ was en sprak zijn waardering uit voor Djokovic. Hij besloot een anekdote te delen. ,,De eerste keer dat we trainden in Monte Carlo stond ik rond plek 500 of 600 van de wereld. Je had net Wimbledon gewonnen en was de nummer 1 van de wereld”, aldus Medvedev. ,,Je was als God voor me en ik was benieuwd of je met me zou praten. Maar je sprak met me alsof ik een vriend was.”

Volledig scherm Novak Djokovic en Daniil Medvedev. © AFP

Djokovic ging daar op in. ,,Dank voor die mooie woorden. We moeten meer tijd doorbrengen, maar je belt me niet meer de laatste jaren”, aldus de achttienvoudig grandslamkampioen. ,,Jouw grandslamtitel is een kwestie van tijd. Als je het niet erg vindt, zou je dan nog een paar jaar willen wachten?”

Tijdens de quarantaineperiode in aanloop naar de Australian Open uitten Australische burgers hun ongenoegen over Djokovic, die toernooidirecteur Craig Tiley zou hebben verzocht de quarantaine wat comfortabeler te laten maken. Ook werd hij vastgelegd in een busje zonder mondkapje.