‘Kingslayer’ Thiem, heet hij morgen zo?

Door Arjan Schouten



Zal hij languit in zijn hotelbed hebben liggen gniffelen voor de televisie? Genietend van die uitputtingsslag die iets verderop in de Rod Laver Arena bijna vier uur duurde? Natuurlijk heeft Novak Djokovic de vermoeidheidsverschijnselen herkend bij Dominic Thiem, zijn opponent in de finale die gisteren in vier lange sets afrekende met Alexander Zverev. De maagproblemen, waar hij af en toe mee leek te kampen. En de logische zenuwen bij de Oostenrijker, die zijn eerste finale op de Australian Open bereikte.



Waar Djokovic al 24 uur eerder zeker was van weer een finale, na de rappe zege op Roger Federer, kon hij rustig afwachten welk lid van de jongere generatie hem zou vergezellen. Even leek dat de groenste van de twee, maar Zverev (22) kon na de openingsset niet doordrukken. De Duitser zorgde er echter wel voor dat Thiem (26) twee dagen na zijn marathonpartij van 4 uur en 14 minuten tegen Rafael Nadal weer 3.42 uur in de Rod Laver Arena stond. ,,Ruim vier uur spelen tegen Rafa, de meest intense speler van de Tour. Dat maakt het niet eenvoudiger’', vertelde Thiem. ,,Na die wedstrijd lag ik pas om vijf uur ‘s morgens in bed, dus echt herstellen was er amper bij.’'