Kippenvel bij Jos Verstappen: ‘Ik vind dit echt ongelooflijk’

Verstappen: Als inhaalac­tie op Leclerc bestraft wordt, wat moet ik dan nog in de Formule 1?

18:05 Max Verstappen was na zijn overwinning in Oostenrijk logischerwijs dolgelukkig. Met een grootse inhaalactie op Charles Leclerc pakte de Nederlander de leiding in de wedstrijd, maar de wedstrijdleiding gaf wel te kennen dat ze de actie nog onderzochten. ,,Als dit al niet meer mag, waarom zou ik dan nog in de Formule 1 zitten?”