Kirsten Wild in bollentrui over de Holterberg

De internationale vrouwenkoers Boels Ladies Tour start en finisht vandaag in Nijverdal. De rensters krijgen vijf omlopen over de Holterberg voor de kiezen. De sprintster van de formatie WNT-Rotor Pro Cycling staat na de eerste twee etappes op de eerste plaats in het berg- en sprintklassement. Of Wild de bollentrui gaat verdedigen in Nijverdal, dat is nog maar de vraag. „Ik had er nog niet over nagedacht, maar dat is inderdaad wel leuk. Al ben ik niet van plan om die trui ten koste van alles te verdedigen. Er zijn nog kansen op een ritzege. We gaan met de ploeg van WNT ons best doen nog een rit te winnen, maar hebben daar meerdere troeven voor in huis.”

Wild werd donderdag tweede in de tweede etapp, in Gennep hoefde ze voor de tweede dag op rij alleen Nederlands kampioene Lorena Wiebes voor te laten gaan. Ze verliet de Noord-Limburgse gemeente wel met de leiderstruien van het sprint- en bergklassement. „Het was te gemakkelijk, ik wilde die kans op die twee truien niet laten liggen”, zei Wild na afloop van de etappe. „Ik was hier niet in deze wedstrijd gestart met het idee om die truien te veroveren, maar ik kon ze in dezelfde sprint veilig stellen en hoefde voor de sprinttrui toen alleen nog maar een keer te sprinten.”

EK Baan