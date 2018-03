Kittel fantaseert na zege over Milaan-Sanremo

Door Daan Hakkenberg



Ze waren amper over de streep, zaten nog op de fiets toen Marcel Kittel de welgemeende felicitaties kreeg van Peter Sagan, de nummer twee. Het had ook wel even geduurd - zijn winst in de Tour-etappe naar Pau dateert van bijna acht maanden geleden - maar na de tweede etappe in Tirreno-Adriatico weet Kittel weer wat winnen is.



,,Al zo lang geleden. Dat wist ik eigenlijk niet’’, zegt hij met de lippenstift nog op zijn wang. Maandenlang niet winnen zou bij veel sprinters leiden tot een joekel van een identiteitscrisis. Niet bij Kittel. Die staat al zeven jaar lang garant voor sprintsucces. Dat geeft vertrouwen. Ook als je naar een nieuw team - Quick-Step werd Katoesja - overstapt.



Dat het vorige maand niet lukte in Abu Dhabi en Dubai was geen ramp. ,,Vijf jaar geleden, als een jongere prof zou ik het moeilijk hebben gehad op dit soort momenten. Als je doelen stelt, maar alleen te maken krijgt met tegenslag, dat is niet makkelijk. Maar ik weet hoe ik daar mee om moet gaan en dat heeft ook zijn weerslag op het team.’’



Met zijn eerste zege op Italiaanse bodem - de etappes in de Giro won Kittel in Ierland en Nederland - doemt gelijk een volgend doel op: Milaan-Sanremo. Kittel startte er nog nooit en finishen op de Via Roma is een levende wielerdroom. ,,Als ik ga, is het in een vrije rol. Zonder verwachtingen en het team zal andere kopmannen hebben. Ik moet ervaring op doen, die wedstrijd leren kennen. Kijken of ik het type renner ben voor deze wedstrijd. Ik wil graag en na de Tirreno besluiten we. Maar Milaan-Sanremo is een wedstrijd waar een sprinter minimaal een keer in zijn leven aan de start moet hebben gestaan.’’