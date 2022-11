Kjeld Nuis bij rentree tweede op 1500 meter, zege voor Howe

Nuis miste het begin van het seizoen door een blessure, maar werd aangewezen voor de wereldbeker in Heerenveen. In de eerste rit maakte hij zijn uitverkiezing meteen waar. Nuis reed twee snelle ronden en kon dat tempo nog goed volhouden in de slotronde. Hij bleef uiteindelijk zes tienden van een seconde boven zijn eigen baanrecord (1.43,00). Krol, de wereldkampioen op de 1500 meter, zat bij het ingaan van de laatste ronde nog onder de tijd van Nuis, maar kon dat niet volhouden. Met 1.43,83 was hij net wat langzamer.

Howe, een week eerder in Stavanger tweede, was in de voorlaatste rit net iets sneller dan Nuis. De Amerikaanse tiener Jordan Stolz, de winnaar in Noorwegen, werd in zijn rit geklopt door de Chinees Zhongyan Ning en bleef steken op de negende plaats.