Kjeld Nuis doet nieuwe poging voor snelheidsrecord: ‘Als alle factoren goed zijn, denk ik dat ik het kan halen’

De eerste pogingen van Kjeld Nuis om een nieuw snelheidsrecord op schaatsen op ijs te vestigen zijn mislukt. De schaatser kwam op het Noorse zoetwatermeer Savalen achter een auto met speciaal windscherm tot 88 kilometer per uur, morgen doet hij nieuwe pogingen de grens van 100 kilometer per uur te halen.

Door Lisette van der Geest



,,Alsof ik in de sauna ben geweest en daarna nog drie rode wijn heb gedronken”, zegt Kjeld Nuis. ,,Dat komt denk ik door de kou en de adrenaline.” De drievoudig olympisch schaatskampioen zit in de lobby van een hotel in Savalen, bij een Noors meer op zo’n vier uur rijden van Oslo en heeft een uurtje daarvoor besloten zijn recordpogingen voor die dag te staken.

Nuis (32) is de snelste schaatser op het ijs, vier jaar geleden haalde hij 93 kilometer per uur achter een auto, met daarachter een speciaal windscherm. Nu wil hij in Noorwegen met behulp van een groot team van zijn persoonlijke sponsor Red Bull voorbij de grens van 100 kilometer per uur. ,,Dat wil ik écht. En ik denk dat het kan”, zegt hij.

Eerder op de dag deed hij meerdere pogingen, al was dat tevens zijn eerste dag op het ijs, nadat hij de avond ervoor was aangekomen. Hij haalde 80 kilometer per uur, een aantal uur later 88 kilometer per uur, waarna hij besloot de derde poging de volgende dag te doen.

,,Maar het is al een verbetering van 10 procent, dus dat zegt dat er meer marge is. Ik weet niet of het lukt, maar ik denk dat het beter kan. Ik wilde er vandaag nog twee doen, maar toen dacht ik: ik sta nu gewoon te tintelen. Deze pogingen kosten gewoon wat. Het eist z’n tol als je meerdere keren rond de 80 kilometer per uur rijdt.”

De eerste dag was ook een testdag, vertelt hij. Het draait om finetuning. Van de bestuurder van de auto die precies op het juiste moment op de juiste manier versnelt, die reageert op Nuis en precies inschat wat hij kan. Dat luistert nauw. ,,Als het helemaal smooth gaat, de opbouw geleidelijk is, dan is er nog een marge. Want anders moet ik elke keer een interval na een interval doen. Dat kost veel en dan raakt je batterij gewoon leeg. Ik vind het wel echt spannend hoor. Als alle factoren goed zijn morgen, denk ik dat ik het kan halen.”

