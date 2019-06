Kjeld Nuis krijgt schaats-Oscar voor wereldrecord

Nuis had een dag eerder het wereldrecord op de 1000 meter al op zijn naam gebracht met een tijd van 1.06,18. Een dag later in de race op de 1500 meter tegen landgenoot Thomas Krol bleef Nuis zijn opponent 0,37 seconde voor en was hij de eerste schaatser die onder de 1.41 minuut dook. Volgens de jury heeft Nuis met de twee wereldrecords een unieke hattrick voltooid. In 2017 won de schaatser op beide afstanden de wereldtitel en in 2018 op beide afstanden olympisch goud.