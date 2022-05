Kjeld Nuis tot en met winterspelen 2026 bij Reggeborgh

,,Sinds mijn overstap naar Reggeborgh heb ik nog geen dag spijt gehad. Ik wil het als ploeg nooit meer anders. Hoe gaaf is het dan dat we samen een stip op de horizon kunnen zetten en de Olympische Spelen van 2026 als doel nemen. Daar gaan we voor”, aldus de 32-jarige Nuis, die begin dit jaar olympisch goud veroverde op de 1500 meter.

,,Ik heb weer gevoeld hoe ontzettend gaaf de Olympische Spelen zijn. Op het moment dat wij - en dan bedoel ik Ireen Wüst en ik - daar binnenkwamen, hadden we het gevoel van: dit gaan we doen. Zo magisch. Zij is nu 36, dat is net zo oud als ik over vier jaar in Milaan ben. En als ik nog iets wil, dan is het een olympische titel in Milaan.”