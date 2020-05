Klaasen op eerste avond van tweede deel Home Tour tegen Wright

De Home Tour is voorlopig nog wel even het alternatief voor het echte darts en dus heeft de PDC vandaag het speelschema van het tweede deel van het livestreamtoernooi bekendgemaakt . Er komen nog elf extra speelavonden. Op de eerste daarvan zien we volgende week dinsdag dus direct Jelle Klaasen in actie. De wereldkampioen van 2006 neemt het naast Wright ook tegen Cristo Reyes en Ryan Murray op.

Drie Nederlanders

Op vrijdag is het de beurt aan Geert Nentjes. Ook hij heeft geen makkelijk programma. De veelbelovende darter uit Urk moet zien af te rekenen met Dave Chisnall, Darren Webster en Damon Heta. De derde en laatste Nederlander is zondag 31 mei aan de beurt. Martijn Kleermaker treft dan Joe Cullen, Chris Dobey en Jeff Smith. Hoewel zij allen hoger op de wereldranglijst staan, heeft Kleermaker eerder ook al verrast. De darter uit Hierden die sinds dit jaar een tourkaart heeft, versloeg in de eerste ronde onder anderen voormalig WK-finalist Michael Smith.

Ook in de tweede ronde van de Home Tour is er elke speelavond een groep van vier. Alleen de winnaar van de dag gaat door naar de laatste acht. In plaats van best of nine legs zijn de partijen met best of elf legs al iets langer.



Op 3 en 4 juni volgt opnieuw een poulefase, er zijn dan nog twee groepen van vier. Daarvan plaatsen de beste twee zich voor de kampioensgroep. Op vrijdag 5 juni is de finale.