Cocu huurt spits Ayew, Klaassen bijna rond met Werder

C ocu krijgt spits Ayew erbij

Phillip Cocu krijgt bij zijn nieuwe club Fenerbahçe de beschikking over André Ayew. De Ghanese spits wordt gehuurd van het uit de Premier League gedegradeerde Swansea City. De Turkse club heeft ook een optie tot koop bedongen voor de 28-jarige Ayew.



In het seizoen 2015-2016 speelde Ayew bij Swansea en na een sterk jaar werd de aanvaller verkocht aan West Ham United. De club uit Wales kocht hem in januari weer terug om te helpen in de strijd tegen degradatie. Swansea betaalde 23 miljoen euro, een clubrecord, voor Ayew. Ook met Ayew slaagden de 'Swans' er niet in om op het hoogste niveau te blijven.



Het twee jaar jongere broertje van Ayew, Jordan, voetbalt nog wel bij Swansea, waar ook de Nederlanders Mike van der Hoorn, Luciano Narsingh, Leroy Fer en Erwin Mulder spelen.

Volledig scherm André Ayew. © EPA

Klaassen nagenoeg rond met Werder

Davy Klaassen wordt op korte termijn gepresenteerd als nieuwe speler van Werder Bremen. In de doorgaans goed ingevoerde krant Bild staat dat de oud-Ajacied nog donderdag in Duitsland arriveert om de contractbesprekingen af te ronden. Werder zou Everton 15 miljoen euro betalen. De Duitse club gaf nog nooit zoveel geld uit voor een speler. ,,Ik hoop dat Davy naar ons komt. Hij is een zeer goede speler voor de nummer 8-positie. Ik denk dat hij perfect in ons systeem past'', aldus de Finse verdediger Niklas Moisander, die eerder met de 25-jarige Klaassen bij Ajax samenspeelde, tegen het blad Kicker.

Werder wil Klaassen, die bij Everton nooit wist door te breken, als vervanger van de voor 20 miljoen euro naar Borussia Dortmund vertrokken Thomas Delaney.

Volledig scherm Davy Klaassen. © Getty Images

Schär naar Newcastle

Volledig scherm Fabian Schär. © AP Newcastle United neemt Fabian Schär over van Deportivo la Coruña. De 42-voudig international uit Zwiterland ondertekende donderdag een driejarig contract bij de club uit de Engelse Premier League.



Schär speelde één seizoen voor Deportivo, dat hem vorige zomer over nam van Hoffenheim. De 26-jarige verdediger deed mee in alle groepswedstrijden van Zwitserland op het WK. In de verloren achtste finale tegen Zweden ontbrak Schär wegens een schorsing.



Schär is de vierde aankoop van Newcastle United deze zomer. De club, waar Rafael Benitez trainer is, versterkte zich eerder met de Zuid-Koreaanse aanvoerder Ki Sung-yueng, doelman Martin Dubravka en de Braziliaanse aanvaller Kenedy.

Duplan officieel Spartaan

Volledig scherm Edouard Duplan. © foto: Carla Vos En nog een nieuwtje uit Rotterdam. Edouard Duplan heeft een contract getekend voor één jaar op Spangen. De 35-jarige aanvaller, die tussen 2007 en 2010 ook al actief was op Het Kasteel, trainde al enkele weken mee. Op de website van Sparta laat Duplan weten realistisch te zijn over zijn nieuwe avontuur in de Keuken Kampioen Divisie. ,,Ik wil komend seizoen mijn bijdrage leveren om met Sparta voor promotie te gaan. De degradatie met Sparta in 2010 ben ik nooit vergeten en in de jaren daarna heb ik altijd contact gehouden met Spartanen. Natuurlijk ben ik realistisch en weet ik dat ik vast niet alle wedstrijden 90 minuten zal spelen, maar met mijn ervaring wil ik de jonge jongens en deze club helpen om te presteren.”

Dougall verruilt Sparta voor Barnsley

Kenneth Dougall maakt de overstap van Sparta naar het Engelse Barnsley. Vanochtend is de middenvelder vertrokken naar Engeland. De transfer levert de Rotterdamse club een kleine 4 ton op. De Australiër Dougall werd naar Spangen gehaald door toenmalig trainer Alex Pastoor en beleefde een wisselvallige periode op Het Kasteel. De transfer van Dougall naar Barnsley wordt vandaag officieel.

Volledig scherm Kenneth Dougall © foto: Carla Vos

Moriyasu nieuwe Japanse bondscoach

Hajime Moriyasu gaat de Japanse voetbalploeg coachen. De oud-international is nu nog trainer van de olympische selectie. Moriyasu is de opvolger van Akira Nishino, die opstapte na de uitschakeling van Japan in de achtste finales van het WK tegen België. Nishino nam het zichzelf kwalijk dat zijn ploeg een voorsprong van 2-0 verspeelde (2-3) en zei dat hij te veel risico's had genomen in het laatste deel van die wedstrijd.



De 49-jarige Moriyasu speelde in de jaren negentig 35 interlands voor Japan. Als coach hielp hij de club Sanfrecce Hiroshima tussen 2012 en 2015 aan drie landstitels in de J-League. Moriyasu zit tijdens het toernooi om het Aziatisch kampioenschap, in 2019, voor het eerst tijdens een einderonde op de bank. Japan speelt dan tegen Oezbekistan, Oman en Turkmenistan.



Het is niet duidelijk of Moriyasu ook de olympische ploeg, die in voorbereiding is op de Spelen van 2020 in Tokio, blijft begeleiden.

Volledig scherm Hajime Moriyasu. © Getty Images

Chelsea haalt Green

De 38-jarige Robert Green is de nieuwe derde keeper van Chelsea. De routinier neemt de plek achter Thibaut Courtois en Willy Caballero in aankomend seizoen. Green stond afgelopen seizoen onder contract bij Huddersfield Town.

Cavani ziet Bernabéu als droombestemming

Edinson Cavani droomt ervan ooit in het shirt van Real Madrid te spelen. De Uruguyaanse spits van Paris St. Germain ziet volgens AS Estádio Santiago Bernabéu als droombestemming, maar weigert echt te spreken over die wens. Real Madrid is druk doende om de aanval weer op orde te brengen na het vertrek van Cristiano Ronaldo naar Juventus. Ook Eden Hazard staat hoog op het lijstje in Madrid, maar Chelsea zou meer dan 130 miljoen euro willen zien voor de Belg.

Volledig scherm Edinson Cavani scoort tegen Real Madrid. © REUTERS

Tite tekent bij als bondscoach van Brazilië

De Braziliaanse voetbalbond houdt vertrouwen in Tite. Ondanks de vroegtijdige uitschakeling op het wereldkampioenschap in Rusland, is het contract met de bondscoach met vierenhalf jaar verlengd. Dat betekent dat Tite normaal gesproken ook eindverantwoordelijke is van de Braziliaanse voetballers tijdens het volgende WK van 2022 in Qatar.

Volledig scherm Tite. © REUTERS ,,We investeren in een langetermijnproject en willen dat deze staf zesenhalf jaar lang de leiding heeft over de nationale voetbalploeg. We geloven dat we met dit beleid uiteindelijk de resultaten behalen die we graag willen'', aldus Rogerio Caboclo, technisch directeur van de Braziliaanse voetbalbond CBF.



Tite volgde in juni 2006 Dunga op als bondscoach van de Brazilianen. De voormalige trainer van Corinthians zette in de WK-kwalificatie een reeks neer van negen achtereenvolgende zeges. Brazilië plaatste zich, na gastland Rusland, als eerste voor het WK. ,,De CBF geeft ons de voorwaarden om de komende jaren als eenheid door te gaan op de ingeslagen weg. Het is een grote uitdaging. We kijken uit naar de komende toernooien'', zei Tite in een reactie.

PSV gaat vol voor Gutiérrez

PSV bekijkt de mogelijkheden om de Mexicaanse middenvelder Érick Gutiérrez (23) aan de selectie toe te voegen. Geruime tijd werd hij als te duur en onhaalbaar bestempeld, maar de Eindhovenaren wagen nu toch een poging om de WK-ganger los te weken bij CF Pachuca. Gutiérrez heeft bij de Mexicaanse club nog een contract tot midden 2020 en kost rond 15 miljoen euro. Daarmee is ‘Guti’ in principe geen haalbare kaart voor PSV, dat dus creatief zal moeten zijn. Ook bij Hirving Lozano vond PSV na lang puzzelen en onderhandelen met Pachuca een oplossing. Bij een toekomstige verkoop krijgt zijn vorige club een significant percentage van de opbrengst.