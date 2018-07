Klamer aan de bak in Hamburg

Na haar vrij eenvoudige thuiszege in de triatlon van Holten moet Rachel Klamer dit weekeinde 'echt' aan de bak tijdens de World Championships Series in Hamburg.

De atlete uit Beuningen doet zaterdag mee aan de zesde wedstrijden meetellend van de WK-serie. Op zondag staat de race van het wereldkampioenschap mixed-teamrelay op het programma.

Tussenklassement

Klamer schreef dit seizoen de openingswedstrijd in Abu Dhabi op haar naam en eindigde in Leeds als vierde. In het tussenklassement neemt zij de derde plaats in, achter Katie Zafares uit de Verenigde Staten en de Britse Vicky Holland.

De elitewedstrijd voor vrouwen start zaterdag in Hamburg om 18.40 uur. De mixed-teamrelay start een dag later om 14.30 uur. Vorig jaar eindigde Nederland, die toen behalve Klamer bestond uit Maaike Caelers, Marco van der Stel en Jorik van Egdom, verrassend als derde in het wereldkampioenschap mixed-teamrelay. Australië pakte destijd in Hamburg het goud, voor de Verenigde Staten.

Teamestafette

De gemengde teamestafette , waarin de vier teamleden omstebeurt een supersprint afleggen, maakt in 2020 in Tokio voor het eerst deel uit van het olympische programma. Nederland is een zogeheten 'early adapter' als het gaat om de teamrelay. „We wisten dat de kans groot was dat de teamestafette olympisch zou worden, dus zijn we er meteen serieus aandacht aan gaan besteden”, zegt technisch directeur Adrie Berk. „We hebben de afgelopen jaren steeds meegedaan aan EK’s en WK’s en dat heeft z’n vruchten inmiddels afgeworpen. Niet alleen in de vorm van een bronzen medaille. We hebben ook belangrijke punten verzameld en mogen aan alle teamrelays meedoen, terwijl landen die later zijn ingesprongen moeite hebben om er tussen te komen”, aldus Berk.