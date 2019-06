Klamer verovert met Oranje EK-brons op teamrelay

In tegenstelling tot eerdere wedstrijden vertrok Klamer niet als eerste, maar was ze in Limburg de derde in de estafette. In de mixed teamrelay moeten de triatleten om beurten 250 meter zwemmen, 6,7 kilometer fietsen en 1400 meter hardlopen. De Nederlandse ploeg startte in de sterkst mogelijke opstelling: Maya Kingma, Marco van der Stel, Rachel Klamer en Jorik van Egdom.

Klamer vertrok vanaf een derde positie in die wedstrijd. De Beuningse legde een zeer goede race af, want ze tikte Van Egdom als eerste aan. Klamer pakte haar winst in het looponderdeel, waarin ze de koppositie wist over te nemen. Als laatste deelnemer wist Van Egdom niet voorop te blijven. Uiteindelijk finishte de Nederlandse ploeg als derde met een achterstand van 13 seconden op de Fransen (1.14.40). De Duitsers pakten het zilver op slechts twee seconden.