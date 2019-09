Klassement Hellendoorn Rally op zijn kop na avondproeven

De 38ste editie van de Eurol Hellendoorn Rally gaat zaterdag verder met Jasper van den Heuvel als klassementsleider na vier afgelegde proeven. Samen met zijn met navigatrice Lisette Bakker nam hij de eerste plaats over van Bob de Jong en Bjorn Degandt, die met de Hyundai i20 R5 een fout maakten bij Markelo en daarmee bijna vijftien seconden verloren.

Dat betekende ook dat Achterhoeker Bernhard ten Brinke en zijn Belgische navigator Tom Colsoul in hun Skoda Fabia R5 EVO een plaatsje opklommen. De oud-winnaar van Hellendoorn gaat zaterdag van start als de nummer twee, op slechts 3,2 seconde achterstand. Derde in het tussenklassement is dus de regerend Nederlands kampioen Bob de Jong, die vlak voor de start van de wedstrijd - met nog twee rally’s te gaan - werd gehuldigd vanwege het behalen van de nationale titel. De achterstand van De Jong bedraagt 10,1 seconde.