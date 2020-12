‘Klein deel Heracles-fans wijst naar trainer, de meerderheid naar de directie’

Nog 26 Nederlan­ders overwinte­ren met hun buitenland­se club in Europa

9:05 Nu de groepsfases van de Champions League en Europa League zijn afgelopen, is de grote schifting gemaakt. Er zijn nog 26 Nederlanders over bij de buitenlandse clubs. Twee trainers en 23 spelers, 15 in het miljoenenbal en 11 een treetje lager.