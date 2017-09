Kleinsman is ouders dankbaar: 'Als klein meisje op de schaatsen gezet'

helden van toenENSCHEDE - In de rubriek ‘Helden van toen’ komen oud-sporters aan het woord die van betekenis zijn geweest voor de Twentse sportwereld. Dit keer blikken we met Moniek Kleinsman terug op haar carrière als schaatsster.

Moniek, hoe gaat het met je?

„Het gaat heel goed. Ik run tegenwoordig een eigen onderneming waarbij ik begeleidingstrajecten opzet voor bedrijven en werknemers. Ik probeer mensen bewust te maken van het feit dat bewegen en voeding heel belangrijk is, waarna we een traject doorlopen. Dat gebeurt zowel individueel als in groepsverband."

Ben je daarnaast ook nog actief binnen de schaatswereld?

„Niet binnen de schaatswereld, maar ik houd me nog wel bezig met de sport in het algemeen. Twee jaar geleden heb ik me tijdens de Provinciale Statenverkiezingen ingezet voor talentontwikkeling en breedtesport. Ik vind dat ieder kind moet kunnen sporten. Dan is het mooi dat je vanuit een politieke rol die verbinding kan leggen."

Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op je carrière?

„Dat ik de kans heb gekregen om me zo te kunnen ontwikkelen. Verder ben ik heel trots op de titel NK Allround van 2005. Uiteindelijk heb ik in het seizoen 2004/2005 de meeste prijzen behaald. Maar ook in mijn laatste jaar, toen ik noodgedwongen moest stoppen door blessureleed, heb ik veel successen behaald door een bijdrage te leveren aan het succes van het team."

Wat zijn de grootste verschillen tussen het schaatsen toen en nu?

„Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Wat ik wel heel leuk vind is dat er in mijn tijd in Inzell bijvoorbeeld nog in de open lucht werd geschaatst. Dat is tegenwoordig allemaal indoor. Ik heb daar een paar hele mooie wedstrijden gereden op de buitenbaan. Persoonlijk is het een groot verschil dat ik nu geen last meer heb van prestatiedruk. Dat merk je pas als je gestopt bent."

Wat heeft dit alles je opgeleverd?

„Ik verwacht dat we aan het eind van het jaar een netwerk hebben voor talentontwikkeling. Dat er een route komt voor sporters die hun carrière willen combineren met school en hoe ze dat dan kunnen bewerkstelligen. Maar ook dat ze de juiste medische hulp krijgen als ze geblesseerd zijn."