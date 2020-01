‘Kleintje’ Barty nu groot voorbeeld: Australische verrast tenniswereld

Door Carl Houtkamp



,,If you love Ash Barty, clap your hands. If you love Ash Barty, clap your hands.’’ De ‘Barty Army’, een stuk of vijftien jongeren uitgedost in het ‘Australische’ geel, hoeft verder niet aan te dringen. Al direct klappen de pakweg 13.000 mensen in de Rod Laver Arena hartstochtelijk mee. Want iedereen houdt op dit moment van Ashleigh Barty. Iedereen bij de Australian Open, en ook iedereen in het mondiale vrouwentennis, waar zij nu de onbetwiste nummer 1 van is.